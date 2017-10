Polícia prende suspeito de furto de gado em Baliza

De acordo com os militares, o bovino furtado foi abatido por um vizinho da vítima

23/10/2017, às 09h10

Um homem suspeito de furtar uma vaca no Assentamento Bandeirante, zona rural de Baliza, foi preso neste domingo (22/10) pela Polícia Militar.

A prisão de João Batista de Medeiros ocorreu após o proprietário do gado acionar a Polícia e informar sobre o desaparecimento de uma de suas vacas leiteiras. Ao chegar no local, os militares encontraram vestígios do abate e rastros de pneus que seguiam em sentido a um sítio vizinho.

Segundo a equipe da Polícia Militar, formada pelo sargento Valdelan e cabo Silva, ao seguir as marcas dos pneus de um veículo, foi possível chegar até o suspeito do furto e encontrar parte da carne do animal abatido.

Após confessar a autoria do crime, João Batista foi encaminhado para o presídio de Aragarças, onde ficará à disposição da Justiça.