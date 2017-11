Polícia prende mais um suspeito de participar do roubo de uma residência em Bom Jardim

O fugitivo foi abordado por militares quando chegava à Aragarças

03/11/2017, às 21h11

A Polícia Militar (PM) prendeu na tarde desta sexta-feira (3/11), mais um dos envolvidos no roubo à residência de um casal de Bom Jardim de Goiás. O crime ocorreu na última quarta-feira (1/11).

Segundo a equipe policial composta pelo cabo Bitencourt e soldado Jhony, no momento em que realizavam um patrulhamento de rotina pela cidade de Aragarças, um homem foi avistado tentando se esconder atrás de um caminhão, o que fez com que os militares realizassem a abordagem de Raul Alves de Sousa. Nesse momento a PM constatou que o homem era um dos foragidos do crime.

Raul foi encaminhado para a Unidade Prisional de Aragarças, onde ficará à disposição da Justiça.

Um quarto suspeito continua desaparecido e sendo procurado pela Polícia.

O roubo

Quatro indivíduos participaram de um roubo à uma residência em Bom Jardim de Goiás, na última quarta-feira (01/11).

Segundo a Polícia, os indivíduos invadiram a casa de Sérgio Ricardo Bueno de Araújo e Talita Mayane Arruda Faria, e sob ameaças de morte e violência contra o casal, levaram o veículo, R$ 300 mil em joias, perfumes importados e dinheiro.

Dois dos suspeitos foram presos e os objetos roubados foram recuperados pela Polícia e devolvido às vítimas, nesta quinta-feira (2/11).