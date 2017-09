Polícia prende homem suspeito de matar a companheira, em Iporá

Crime contra Vanessa Camargo aconteceu em julho e marido disse que ela foi morta durante um assalto. PC investigou e Horácio Neto teria sido o mandante

06/09/2017, às 12h09

A Polícia Civil (PC) prendeu nesta quarta-feira (06/09), Horácio Rosendo de Araújo Neto, suspeito de matar a esposa Vanessa Camargo no dia 31 de julho de 2017, em Iporá.

Provas testemunhais e periciais corroboraram no sentido de que os fatos não ocorreram da maneira narrada por Horácio. A Polícia Civil acredita que o honem foi responsável pelo homicídio de Vanessa Soares Camargo, mas a apresentação das evidências será na próxima semana.

Na ocasião da morte de Vanessa, Horácio afirmou que seguia com a esposa e o filho de um ano para a cidade de Goiânia, quando por volta de 05h40min o veículo onde eles estavam foi abordado por dois homens em uma moto, tendo um deles apontado uma arma de fogo na direção do casal. Horácio teria parado o veículo e aberto as portas, quando um dos assaltantes teria assumido a direção do veículo e o obrigado a passar para o banco de trás. Ainda segundo Horácio, ao entrarem em uma estrada de chão, Vanessa teria discutido muito com o assaltante e por isso teria sido alvejada no rosto. Os assaltantes fugiram e em seguida abandonarem o carro.

Com informações Oeste Goiano