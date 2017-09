Polícia Militar ministra palestra em escola piranhense

Cerca de 170 alunos da rede pública de ensino participaram da apresentação que abordou o tema Educação e Segurança no Trânsito

23/09/2017, às 09h09

A Polícia Militar ministrou nessa sexta-feira (22/09) uma palestra para alunos do Ensino Fundamental da Escola Municipal Gercina Teixeira, em Piranhas.

A palestra abordou o tema “Educação e Segurança no Trânsito” e cerca de 170 alunos participaram da apresentação que foi conduzida pelo sargento César, da 4ª Companhia Independente da Polícia Militar em Piranhas (4ªCIPM). O militar também é historiador e pedagogo e atendeu a um pedido do Comandante do 2º Pelotão da PM em Piranhas, tenente J. Pereira.

Os alunos aprenderam sobre a importância do uso de equipamentos de segurança em veículos, como capacetes e cinto de segurança, além de conscientização sobre a forma correta do transporte de crianças em veículos, risco de embriaguez e uso de celular ao volante.⁠⁠⁠⁠