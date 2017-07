Polícia Militar impede furto à lotérica em Piranhas

Segundo a PM, ao serem surpreendidos pelos policiais no interior do estabelecimento, os bandidos tentaram fugir, mas somente um conseguiu

27/07/2017, às 08h07

Dois homens tentaram assaltar a Lotérica Trevo da Sorte na madrugada dessa quinta-feira (27), em Piranhas. De acordo com a Polícia Militar (PM), a força militar chegou até o local após uma denúncia de arrombamento da unidade.

Segundo a PM, ao serem surpreendidos pelos policiais no interior da lotérica, os bandidos tentaram fugir do local, mas somente um deles conseguiu. Na fuga o indivíduo furtou um veículo Fiat Uno de Samuel Moreira de Melo.

De acordo com a equipe policial composta pelos Sargento César e Cabo Jean, o carro de Samuel, usado na tentativa do furto, um aparelho celular e as ferramentas utilizadas para invadir a unidade, foram recuperados.

Eduardo Oliveira da Silva, 34 anos, foi conduzido à Delegacia da Polícia para a realização dos procedimentos legais. O comparsa continua foragido.⁠⁠⁠⁠