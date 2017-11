Polícia investiga denúncias de agressões contra crianças em escola de Rio Verde

Três crianças de 6 anos, alunas da Escola Municipal Areno Martins Vieira, localizada no distrito de Lagoa do Bauzinho, município de Rio Verde, relataram aos pais que sofriam agressões por parte da professora do primeiro ano do ensino fundamental. O caso foi levado à Polícia Civil, que está investigando o caso.

Segundo a delegada Jaqueline Camargo, as mães procuraram a delegacia na última quinta-feira (1º). As crianças apresentavam hematomas no corpo e relataram como acontecia as agressões. “Alguns machucados estavam cicatrizados. As crianças alegaram que eram vítimas de beliscões e até enforcamento”, relata a delegada.

O exame de corpo de delito já foi realizado e o resultado deve sair em 30 dias. A delegada conta que a professora será ouvida nesta quinta-feira (9), mas antes outras crianças também prestarão depoimento. “Mais quatro crianças se queixaram de agressões. Elas serão ouvidas e, posteriormente, a professora dará a sua versão. Diante disso buscaremos entender a motivação dos ataques.

Se a violência ficar comprovada, a professora pode responder por lesão corporal. “Se foi no intuito de educar, ela responderá por maus tratos” destaca Jaqueline.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação de Rio Verde destaca que foram informados do ocorrido pela imprensa. A pasta também informa que nem a mesma e nem direção da escola foram informadas das agressões pelos familiares das vítimas. A Secretaria ainda destaca que as denúncias estão sendo apuradas com rigor e respeitando o direto de defesa.

Fonte: Mais Goiás