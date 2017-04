Polícia Federal deflagra operação contra fraudes no seguro-desemprego em Goiás e mais 3 estados

19/04/2017, às 09h04

No total, a Operação Stellio Natus visa o cumprimento de 16 mandados, sendo oito de prisão preventiva, dois de condução coercitiva e seis busca e apreensão. Em Goiás, foram realizadas prisões em Goiânia, Anápolis e Caldas Novas. Também são realizadas diligências em Nova Lima (MG), São Félix do Araguaia (MT) e Redenção (PA).

Segundo a PF, há suspeita de envolvimento de uma policial civil do Mato Grosso, esposa do principal investigado, de agentes públicos e prepostos do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).