Polícia faz ação contra venda de CNH sem prova ou exame em Goiás, DF e mais dois estados

Ao todo, 40 policiais participam da Operação Habilis. Autoescolas e servidores do Detran também são suspeitos de participar do esquema

14/09/2017, às 09h09

A Polícia Civil realiza uma operação nesta quinta-feira (14) que apura venda de carteira de motoristas para todo o país, sem provas ou exames. Os alvos da operação “Habilis” são clínicas credenciadas ao Detran e servidores.

A ação da Coordenação de Repressão aos Crimes contra o Consumidor e Fraudes (Corf) também ocorre ao mesmo tempo no DF e dois estados: Minas Gerais e Pará. Nestes lugares, autoescolas e servidores do Detran também são suspeitos de participar do esquema.

Ao todo, são dez mandados – eles incluem prisão e busca e apreensão. Até as 8h20, nove deles tinham sido cumpridos, por 40 policiais do DF.

Polícia e Detran investigam esquema que oferece carteira de motorista sem provas e exames

Em agosto, a venda de habilitação fraudada pela internet foi denunciada. Para um processo que leva de três a quatro meses, as pessoas pagavam a fim de conseguir o documento em só 15 dias.

Tirar a carteira de forma “oficial” custa em média R$ 1,3 mil no DF. O valor inclui clínica médica, biometria e simulador. A autoescola é paga separadamente.

Relembre

Por telefone, a repórter Clara Franco chegou a simular interesse e negociou com um homem a venda da habilitação, categoria B. O suposto fraudador promete entregar o documento em 15 dias. “Você envia a documentação, faz o pagamento do sinal de entrada, que é um valor exigido a qualquer taxa inicial do processo aqui na autoescola.”

“A gente realiza todo o procedimento como se você realmente tivesse passado em todas as etapas na autoescola.”

Alguns anunciantes preferem fechar o negócio por mensagem. Em um outro anúncio, uma pessoa diz que trabalha no centro de cadastramento e validação do Detran de São Paulo. À reportagem, o órgão oficial respondeu que este setor não existe no departamento.

O suspeito diz emitir a CNH para todo o Brasil. Segundo ele, o documento não é entregue em mãos por “motivo de segurança”. A carteira chegaria em casa depois do pagamento via depósito bancário.

Segundo o diretor do departamento de trânsito, Glauber Peixoto, há riscos ao comprar CNH. “A pessoa que não passa por todo processo de habilitação, não vai conhecer a legislação como deveria, ela vai começar a dirigir sem ter os cuidados necessários à segurança do trânsito, colocando em risco ela própria como condutora e outras pessoas na via.”

O Detran disse ainda que fiscaliza com frequência autoescolas credenciadas e que pra evitar esse tipo de fraude, passou a exigir no ano passado o sistema de biometria. No novo sistema, aluno e instrutor marcam presença e batem fotos para comprovar as aulas.

Fonte: G1