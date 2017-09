Polícia encontra corpo de última vítima de Francelino

Homem teria sido executado pelo criminoso, a pouco mais de uma hora, antes que o bando fosse morto em confronto com a PM em Piranhas

20/09/2017, às 09h09

A Polícia encontrou, na tarde dessa terça-feira (19/09), o corpo de Carlos José dos Santos, em uma mata próximo a sua residência, no Assentamento Jaguatirica, zona rural de Caiapônia. O homem de 43 anos, natural de Caiapônia, teria sido executado na tarde do dia 18, por volta das 17h. “Os vizinhos ouviram três disparos e um deles acertou a cabeça da vítima”, descreveu o delegado responsável pela investigação, Marlon Luz.

Ainda de acordo com a autoridade policial a vítima era “jurado de morte pelo Francelino”. “As informações colhidas e as marcas dos pneus são compatíveis com as do Saveiro utilizado pelos autores no momento da abordagem pelo COD em Piranhas. Mas já determinamos o exame de balística que irá confirmar se o tiro partiu de uma das três armas apreendidas com os investigados mortos no momento do confronto”, acrescentou Marlon.

O delegado disse ainda que “a rota de fuga pela estrada vicinal que dá acesso direto ao local de confronto” e os horários dos acontecimentos colaboram com a interpretação. Mas a equipe de investigadores da Polícia Civil de Caiapônia e a perícia criminal do Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local para apurar o crime.

“Temos mais de 10 inquéritos em andamento, que apuram crimes desses mesmos suspeitos. São roubos a fazendas, casas e homicídios. Eles agiam desde Serranópolis até Aragarças passando inclusive por cidades do Mato Grosso. Vários crimes investigados por diversas delegacias estão em andamento”, sustentou Marlon Luz, que é titular da Delegacia de Caiapônia.

Ainda de acordo com o delegado, os bandidos eram “extremamente violentos com as vítimas dos roubos”. “O alvo deles era principalmente armas, veículos e aparelhos eletrônicos, além de dinheiro”, contou Luz, ao afirmar que “os inquéritos serão arquivados, após a conclusão”.⁠⁠⁠⁠