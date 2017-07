Polícia cumpre mandado de prisão em desfavor de funcionário dos Correios em Piranhas

Mandado em aberto contra o profissional foi expedido de Aragarças

19/07/2017, às 09h07

A Polícia Militar em Piranhas, cumpriu na tarde de terça-feira (18/07), um mandado de prisão expedido de Aragarças em desfavor de Renato Ribeiro dos Santos, 34 anos.

Renato prestava serviços aos Correios em Piranhas como carteiro há pouco tempo. A equipe policial composta pelos Sargento Martins e Cabo Alves abordou o homem por volta das 17h na Avenida Brasil Central, centro de Piranhas, durante um patrulhamento.

O carteiro foi encaminhado ao Hospital Municipal Cristo Redentor para a realização do exame do corpo de delito e encaminhado até o presídio local para que fossem tomadas as providências cabíveis.