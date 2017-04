Ação da Polícia Civil fecha duas casas de jogos de azar em Iporá

A terceira fase da Operação Curinga deflagrada pela PC foi realizada na última terça-feira

13/04/2017, às 08h04

Nesta terça-feira, 11, foi deflagrada pela Polícia Civil de Iporá a Operação Curinga (parte 3) e fechou mais duas casas de exploração de jogos de azar que funcionavam nesta cidade.

Em uma das residências que fora alugada apenas para a jogatina, situado na Avenida 15 de novembro, nas proximidades da Regional de Saúde, foi necessário a utilização do veículo furgão da Polícia Civil para conduzir os cerca de 15 participantes da jogatina até a Delegacia de Policia.

Foi feito o procedimento contra o responsável do local de jogatina, que tinha boa renda diária com a exploração do jogo de azar. Esses locais de jogatina importunam moradores próximos com o barulho acentuado e com a grande aglomeração de pessoas.

Já é de conhecimento da equipe policial sobre outros endereços onde há exploração de jogos de azar. Segundo o delegado Ramon Queiroz, todos serão devidamente identificados com responsabilização da prática ilícita.

Fonte: Oeste Goiano