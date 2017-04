Polícia Civil de Goiás confirma a morte de Marcelo ‘Zói Verde’

“Zói Verde” era considerado o maior traficante de Goiás, e teve sua condenação suspensa no último dia 04, pelo ministro Lewandowski, do STF, por considerar que a Justiça Federal era incompetente para julgar o caso

24/04/2017, às 08h04

A Polícia Civil de Goiás confirmou neste sábado (22) que o homem morto em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, se trata de Marcelo Gomes de Oliveira, conhecido como “Zói Verde” e considerado o maior traficante de Goiás.

Segundo a polícia, a identidade falsa que ele portava ajudou no reconhecimento. Advogado de Marcelo, Emerson Thadeu Vita já havia adiantado a morte do cliente ao MAIS GOIÁS. Conforme Emerson, a família de Marcelo ficou em choque com a notícia.

O site El Deber, da imprensa boliviana, noticiou que um “homem de nacionalidade brasileira”, referindo-se a Marcelo Gomes, foi morto a tiros por bandidos por volta das 21h desta quinta. As informações preliminares são creditadas à Força Especial de Luta Contra o Crime (Felcc) de Los Tusequis.

As fontes do veículo de notícia dão conta de que sujeitos armados em um veículo Toyota teriam perseguido a vítima e a atingido com disparos de armas de fogo. Um hora depois, em meio a uma busca policial que mobilizou diversas viaturas, o veículo dos suspeitos foi encontrado abandonado em uma rua.

O Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu a condenação a 42 anos e cinco meses de prisão de Marcelo Gomes de Oliveira,, conhecido como “Marcelo Zói Verde” e considerado o maior traficante de Goiás, no último dia 04. Com isso, fica revogado ainda o mandado de prisão para que ele cumpra a pena em regime fechado por tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico. Até então, Marcelo era considerado foragido desde o início de 2015 pelos delitos.

Segundo as investigações em torno da situação de Marcelo, a quadrilha que ele chefiava ostentava bens de luxo avaliados em R$ 80 milhões. Ee era proprietário de duas fazendas com mais de 7 mil hectares, 1,5 mil cabeças de gado e sedes luxuosas. Marcelo liderava um esquema milionário.

Na época da prisão, também foram apreendidas joias, 22 veículos nacionais e importados e 900 quilos de pasta-base de cocaína. Além disso, o líder do grupo era dono de um posto de combustíveis e tinha participação em uma casa de câmbio que, segundo os investigadores, fornecia dólares para o esquema.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, em 2000, Marcelo foi condenado a 21 anos de prisão por latrocínio, mas após cerca de três anos teve progressão de pena ao regime semiaberto e foragiu. Ele voltou a ser preso em 2007 por tráfico de drogas, mas conseguiu liberdade provisória.

Na ocasião, ele utilizava o nome falso de Marcelo Gomes de Aguiar. Segundo a polícia, em 2001 o traficante passou a usar o nome de José Marcelo Rodrigues de Morais. Por fim, em 2013, protocolou uma ação de retificação de nome na comarca de Aruanã, solicitando o acréscimo do prenome “José” ao seu nome verdadeiro. “Zói Verde” havia sido condenado pela Justiça Federal em junho de 2015. No entanto, a defesa entrou com recurso e argumentou que a 11ª Vara da Sessão Judiciária de Goiás, onde ocorreu a decisão, era incompetente para julgar tal situação. Fonte: G1 e Mais Goiás