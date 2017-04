Polícia apura elo de adolescente e crianças com jogo da ‘Baleia Azul’, em Goiânia

19/04/2017, às 08h04

A Polícia Civil investiga a participação de uma criança e dois adolescentes no jogo “Baleia Azul”, que incentiva o suicídio, em Goiânia. Duas garotas, de 11 e 12 anos, e um menino, de 11, foram levados à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) junto com seus familiares na tarde desta terça-feira (18). A delegada Paula Meotti, responsável pelo caso, diz que todos eles tinham marcas de automutilação, umas das etapas do jogo.