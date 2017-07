Polícia apura denúncias de tortura e abuso sexual em clínica de reabilitação de Anápolis

Mãe confessa ter matado filho na fogueira de lixo

29/06, às 21h06

Adriana disse em vídeo que viralizou na internet que jogou o menino de 2 anos e 10 meses no monte de entulho, colocou álcool no corpo e ateou fogo. Ainda segundo ela, Alexandre se debateu, mas ela o segurou com um pedaço de madeira