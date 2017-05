Polícia apreende menor com Coquetéis-molotovs e galão de combustível, em Jataí

O menor faz parte do grupo que efetuou os ataques incendiários durante a madrugada de domingo na cidade. Segundo informações do menor,ele recebia ordens por WhatsApp que partiam de dentro do presídio de Jataí, para que ateasse fogo em veículos que estavam no pátio da SMT

08/05/2017, às 08h05

De acordo informações 18º CIPM equipes da CPE prenderam um adolescente envolvido com os atentados que aconteceram nesta madrugada de domingo (7), em Jatai.

Após os atentados na cidade onde foi ateado fogo em vários veículos e também em estabelecimentos comerciais, grande parte do efetivo da 18º CIPM/CPE foi acionado no período da madrugada com intuito de controlar tal situação e identificar os autores dos atos.

Durante o serviço uma denúncia anônima dava conta que de um endereço onde poderia estar um dos autores dos atos ocorridos na cidade e que os objetos estariam nesse local.

Diante dos fatos a equipe da 18 CIPM/CPE composta pelos Sargentos Fausto e Mariano e Cabo Evangelista deslocou até a residência do assistido C. A. S e ao fazer a busca no local , sendo autorizado pela proprietária sua genitora, foi encontrado vários objetos que caracterizavam o crime como várias garrafas com combustível , pano, galão com combustível.

Após constatar as evidencias os policiais encaminhara o menor detido e objetos a 14º DRPC para providências necessárias. E segundo informações do menor o mesmo fazia parte de um grupo de Whatssap, e por este aplicativo recebeu uma ordem de dentro do presídio de Jataí para que ateasse fogo em veículos que estavam no pátio da SMT, porem ainda o mesmo não tinha concretizado.

Durante as diligencias varias informações anônimas foram recebidas relatando de que essas ordens para atear fogo em veículos teria saído de dentro do presídio como forma de represália contra a transferência de presos para Goiânia.

Fonte: Plantão Jti