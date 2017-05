Polícia apreende mais de uma tonelada de maconha em Jataí

Polícia apreende menor com Coquetéis-molotovs e galão de combustível, em Jataí

08/05, às 08h05

O menor faz parte do grupo que efetuou os ataques incendiários durante a madrugada de domingo na cidade. Segundo informações do menor,ele recebia ordens por WhatsApp que partiam de dentro do presídio de Jataí, para que ateasse fogo em veículos que estavam no pátio da SMT