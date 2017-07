Plano de safra é apresentado pelo Banco do Brasil em Piranhas

O banco vai destinar R$ 103 bilhões de recursos para a safra 2017/18. Somente em Piranhas R$ 127 milhões são investidos pela agência

12/07/2017, às 13h07

A agência do Banco do Brasil de Piranhas, por meio do gerente Maxsuel Augusto de Sousa, promoveu na tarde desta terça-feira (11), uma reunião aberta ao público para informar o Plano de Safra 2017/18. A reunião foi realizada nas dependências da agência bancária.

Durante o evento foi informado que o Banco do Brasil vai destinar R$ 103 bilhões de recursos para a safra 2017/18. Desse total, R$ 11,5 bilhões serão destinados para as empresas da cadeia do agronegócio e R$ 91,5 bilhões em crédito rural aos produtores e cooperativas. Do montante, R$ 72,1 bilhões serão direcionados para operações de custeio e comercialização e R$ 19,4 bilhões para créditos de investimento agropecuário.

De acordo com Maxsuel Augusto, 82% de crédito rural é aplicado pelo Banco do Brasil em todo o estado de Goiás.

Somente em Piranhas R$ 150 milhões são aplicados na carteira de agronegócio, sendo que R$ 127 milhões são liberados pelo Banco do Brasil.

Maxsuel explicou ainda, que “84% de todo negócio feito no município de Piranhas é realizado na Agência do Banco do Brasil. Foram mais de R$ 30 milhões de investimentos efetuados no município no ano de 2017”.

Foram apresentadas várias novidades lançadas pelo Banco do Brasil, e uma delas foi o Investimento Digital BB, onde será possível realizar financiamentos de máquinas agrícolas sem precisar ir até o banco, usando apenas um Smartphone e o QR Cod da máquina. O investimento Digital estará disponível no início do próximo semestre de 2017 e o usuário terá a aprovação para o financiamento em até um dia útil.

DESTAQUES

Taxas – Redução das taxas em 1 ponto percentual para as linhas de custeio, investimento e comercialização da agricultura empresarial.

PRONAMP – Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural – Em continuidade à política de apoio ao Médio Produtor Rural, destinando R$ 15,5 bilhões nesta safra.

PRONAF – Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – Sendo o principal banco da agricultura familiar, o BB estima aplicar R$ 14,6 bilhões. Além da manutenção das reduzidas taxas para financiamento através do Pronaf entre 2,5% a.a. e 5,5% a.a.

PRONAF Mais Alimentos – A linha de crédito para investimento do Pronaf, o Pronaf Mais Alimentos, terá R$ 6,5 bilhões para financiamentos na safra 2017/18.

ABC – Programa Agricultura de Baixo Carbono – O Banco do Brasil apoia a agricultura sustentável através do Programa ABC. Na safra 2017/18, o BB projeta conceder mais de R$ 1,5 bilhões em financiamentos destinados à essa finalidade.

Armazenagem – Demonstrando o apoio creditício ao melhoramento da infraestrutura do País e da capacidade estática da armazenagem, o Banco do Brasil estima aplicar R$ 1 bilhão por meio do Programa de Construção e Ampliação de Armazéns (PCA) na safra 2017/18.

INOVAGRO – Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica na Produção Agropecuária – O Banco do Brasil incentiva a incorporação de inovação tecnológica no campo, a adição de boas práticas agropecuárias e a agregação de valor no campo. Para tanto, projeta financiar R$ 1 bilhão por meio do Inovagro na safra 2017/18. A abrangência do programa foi ampliada com a inclusão de equipamentos de agricultura de precisão e de sistemas de conectividade, para a gestão das atividades agropecuárias, entre as atividades financiadas pelo programa.

Moderfrota – Em continuidade ao apoio à modernização no agronegócio, o Banco do Brasil estima aplicar R$ 700 milhões para operações de investimento por meio do Programa de Modernização da Frota de Tratores Agrícolas e Implementos Associados e Colheitadeiras (Moderfrota).

Empresas do Agronegócio – O Banco do Brasil, fortalecendo os elos com o segmento produtivo antes e depois da porteira, disponibiliza R$ 11,5 bilhões para as empresas da cadeia do agronegócio.