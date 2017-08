Piranhenses concluem cursos profissionalizantes

Parceria entre Sindicato Rural de Piranhas e FAEG/Senar aposta no treinamento para aquisição de conhecimento e desenvolvimento de habilidades pessoais

29/08/2017, às 08h08

Uma parceria entre o Sindicato Rural de Piranhas e o Sistema FAEG/SENAR permitiu a ministração dos cursos de Construção de Móveis e Derivados do Bambu e Hidroponia Urbana entre os dias 21 e 26 de agosto, no Parque de Exposição Drº Willian José dos Santos.

Com enfoque na formação e educação, os cursos possibilitaram ao trabalhador, produtor rural e suas famílias, a aquisição de conhecimentos e desenvolvimento de habilidades pessoais nas áreas. Os participantes puderam conhecer técnicas e receber informações sobre os cursos, que vão desde a escolha do material de custo para a montagem, até a utilização do sistema para diferentes categorias.

Segundo o mobilizador de curso do Sindicato Rural e Senar, Marcos Rogério Cândido, “em um mês foram realizados 10 cursos e treinamentos e cerca 110 alunos já receberam os certificados”. São cursos como Solda Elétrica, Bovinocultura de Corte, Processamento de Mandioca, Operador de Máquinas, Apicultura Avançada e Coleta e Transporte de Leite.

Ainda de acordo com Marcos Rogério, os cursos são oferecidos para melhorar a vida dos piranhenses. “Os cursos abrem um leque de oportunidades para quem precisa de gerar uma renda familiar extra”, disse.

Para o presidente do Sindicato Rural de Piranhas, Dermison Ferreira, as expectativas foram superadas na realização dos cursos. “Superou minhas expectativas a cada curso realizado. A nossa função é qualificar o produtor rural e a comunidade em geral gerando renda para as famílias”, afirmou o presidente.

O vice-presidente da FAEG/Senar, Eduardo Veras, acompanhou de perto as etapas finais, destacando a importância da realização dos cursos. ”A inovação que a aplicação desses cursos traz pode aprimorar conhecimentos, gerar renda e produtividade e com isso todos são beneficiados, tanto os produtores como os colaboradores. A FAEG sempre busca excelência em todas as áreas. Portanto contamos com profissionais qualificados e atualizados para atender a demanda de cursos modernizados e a aplicação das tecnologias mais avançadas atendendo a necessidade do mercado de trabalho”.

Vários cursos são oferecidos aos produtores rurais de pequeno, médio e grande porte e à comunidade em geral semanalmente. Os interessados em participar de um dos treinamentos oferecidos de forma gratuita deve procurar o Sindicato Rural de Piranhas, localizado na Rua Getúlio Vargas, nº 279, no Centro, ou entrar em contato pelo telefone (64) 3665-1596.