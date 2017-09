Piranhense realiza sonho ao jogar no Atlético Goianiense

Mateus Anselmo, 15 anos, se destaca no time goiano há quatro meses

27/09/2017, às 13h09

Natural de Piranhas, o jovem Mateus Anselmo, 15 anos, vê o sonho de ser jogador de futebol se tornar realidade ao ser contratado pelo Atlético Clube Goianiense sub 15.

A contratação aconteceu há quatro meses e, apesar da pouca idade, Mateus brilha nos gramados jogando nas posições de volante, lateral e zagueiro. A disputa do primeiro campeonato, o Taça Goiás, jamais será esquecida pelo garoto.

Filho de Nilva Alves de Oliveira e Valdivino Rufino Anselmo, o jovem atleta teve uma breve passagem pelo time do Desportivo Real FC. O bom desempenho de Mateus não passou despercebido e em uma partida com o Atlético, em junho, ele foi convidado pelo diretor e treinador do clube da Capital.

Segundo Mateus, o sonho de ser jogador só foi possível graças ao ex-treinador piranhense, Fábio Nogueira, que sempre o incentivou. “Meu ex-treinador foi quem me trouxe para realizar o teste no primeiro time. O Fábio é gente boa, ajuda seus atletas no que é possível e se estou aqui devo isso a ele”, contou o jovem jogador.

Ainda de acordo com o atleta, “o objetivo de seguir a carreira como jogador é ser reconhecido profissionalmente e poder ajudar a família”.

Em entrevista ao Jornal O+Positivo, o treinador Fábio explicou o porquê do empenho com os jovens atletas. “Ajudo porque tive o mesmo sonho que eles e não tive quem me ajudasse. Sinto-me honrado em poder contribuir na realização de um sonho que vários adolescentes têm”, destacou Fábio.