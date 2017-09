Piranhense pede ajuda após ter casa destruída em incêndio

Tragédia ocorreu no último sábado (09/09), no Setor Planalto. Vítima perdeu tudo que havia dentro da residência. Interessados em colaborar devem entrar em contato pelo telefone (62) 9.9640-1922

12/09/2017, às 16h09

Laura Francisca da Silva, de 32 anos, teve sua casa incendiada no último sábado (09/09), no Setor Planalto, em Piranhas. Todos os pertences, como móveis, eletrodomésticos, roupas e até os materiais escolares dos três filhos de Laura foram destruídos pelo fogo.

Com as chamas, o telhado, paredes e fiação elétrica do imóvel ficaram totalmente danificados. Apenas dois cômodos não foram atingidos pelo incêndio.

Após a tragédia, Laura e os filhos, os gêmeos de quatro e uma menina de 14, estão temporariamente hospedados na casa de um familiar e pedem ajuda para retomarem a rotina da família.

A vítima conta que no dia do incêndio comemorava seu aniversário com familiares e amigos quando teve um desentendimento com o namorado e saiu de casa por volta das 21 horas com destino à residência de sua irmã. Logo depois foi informada por uma amiga sobre o incêndio.

De acordo com Laura, “a Polícia Militar esteve no local na noite do acontecido e o Boletim de Ocorrência foi registrado”, mas até o momento não foi possível saber se o incêndio foi criminoso ou não.

Como ajudar

Os interessados em ajudar a família podem entrar em contato através do telefone (62) 9.9640-1922.

“Toda ajuda é bem-vinda nesse momento. Recebi algumas roupas para as crianças e para mim, mas perdi tudo, todos os móveis, materiais que meus filhos usavam para estudar, comida, a geladeira estava cheia. Só sobrou entulho”, afirmou Laura.⁠⁠⁠⁠