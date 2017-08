Piranhense Kles Santana é homenageada por carreira jurídica na Capital

Trabalho da jovem advogada foi reconhecido pela Câmara Municipal de Goiânia

05/08/2017, às 09h08

Pela comemoração do Dia do Advogado, lembrado em 11 de agosto, a piranhense Dra. Kles Santana teve os “relevantes serviços prestados ao município” de Goiânia reconhecidos na noite desta quinta-feira (04/08), em solenidade no Plenário Trajano Guimarães, na Câmara Municipal de Goiânia. A homenagem que deu o Título de Honra ao Mérito a Mulheres de Carreira Jurídica no Estado de Goiás foi proposta pelo vereador decano da Capital, Anselmo Pereira.

A jovem possui 24 anos e viveu em Piranhas até os 17. Em 2016, Kles, como é carinhosamente chamada por amigos e familiares, concluiu a graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO). No mesmo ano Kles Santana passou a compor o quadro de advogados do escritório jurídico de Djalma Rezende, um dos maiores juristas da área agrária do Brasil.

Além da graduação, apesar da pouca idade, a piranhense está concluindo a especialização em Direito Processual Civil pelo Instituto Brasileiro de Direito Público (IDP). Coragem, determinação e foco são características dessa mulher, que sabe exatamente aonde quer chegar.

Outras homenageadas

A Dra. Kles Santana recebeu o certificado de reconhecimento ao lado de companheiras de trabalho como Dra. Milena Melgaço, que é natural de Niquelândia e Ana Paula Rezende, de Mineiros. Ambas vivem atualmente na Capital.⁠⁠⁠⁠