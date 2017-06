Piranhense faz sucesso em categoria de base do Santos

Mhuryel tem 14 anos e na estreia como titular do sub 14 fez dois gols para o clube paulista

08/06/2017, às 10h06

Um jovem piranhense de apenas 14 anos está chamando a atenção de olheiros do Santos Futebol Clube. Mhuryel Abdias chegou à São Paulo há pouco tempo mas já se destaca no sub 14 do time, onde é titular da equipe como meia atacante. Logo no jogo de estreia como titular o garoto marcou duas vezes.

Diante do talento de Mhuryel, o clube está arcando com as despesas do piranhense e ainda oferece uma bolsa de R$ 400. Os treinos diários acontecem no Centro de Treinamento Rei Pelé, que é o espaço construído pelo Santos para treinar suas equipes.

O sonho de Mhuryel se tornou realidade graças ao empenho do técnico do garoto, Roberto Alves da Silva, o popular Buiú, que o acolheu em sua casa em São Paulo durante 3 meses. Quando o jovem jogador foi para a Capital paulista em busca do sonho, o teste com o coordenador do clube seria de cinco dias, mas o dom e a habilidade falaram mais alto e em apenas dois dias Mhuryel foi selecionado, despertando também o interesse de empresários do futebol.

“O menino é muito bom, por isso insisti tanto nele e quis trazer ele para Santos comigo. Uma prova do diferencial dele é que por dia aproximadamente 9 meninos fazem teste no Santos e o Mhuryel aproveitou a oportunidade e está fazendo a diferença”, disse Buiú.

Ainda segundo o técnico do garoto, “o time do Santos já fez pedido do passaporte do meia atacante para uma possível viagem a trabalho na Rússia”, completou.

Relação com a família

O sonho de Mhuryel é o mesmo da família do jovem. O padrasto Valteir José Barbosa e a mãe Elaine Maria de Almeida Barbosa ajudam com o que podem e são gratos ao empenho do técnico Buiú.

Valteir chega a se emocionar quando lembra da trajetória do enteado. “Abaixo de Deus, essa conquista só foi possível graças ao treinador Buiú, que é de Piranhas. Mhuryel despertou encanto em seu treinador desde o primeiro jogo na escolinha”, disse o padrasto.

“Eu sempre quis ser um jogador de futebol, o meu maior desejo é crescer nesse segmento, jogando bola, ser um grande jogador”, sonha Mhuryel.