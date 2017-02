Piranhense Alex Goiano vai defender o Santa Cruz

01/02/2017, às 01h02

O meia-esquerda Alex Goiano, 33 anos, é o típico camisa 10. Nascido em Piranhas, onde demonstrou a sua habilidade para o futebol Alexandro de Sousa iniciou a sua carreira no Vila Nova em 1996, mas logo foi transferido para as Categorias de Base do Vitória-BA.

No Sul, o craque do meio de campo já passou pelo Brasil de Pelotas, Lajeadense, São Paulo RG (onde marcou gol contra o Grêmio na vitória do Leão por 3 x 2), além de ter conquistado o acesso para a primeira divisão do Campeonato Gaúcho com o Cruzeiro de Porto Alegre, em 2010. No ano passado o meia defendeu as cores do São José de Porto Alegre na Série D do Brasileirão.

Agora, em 2017 Alex Goiano vai defender o Santa Cruz do Rio Grande do Sul. “Meu sonho é voltar para a minha terra, quando encerrar a carreira de jogador e montar uma escolinha de futebol para contribuir com os garotos de minha cidade. Tenho certeza que vamos encontrar vários talentos. Quero dar a eles a oportunidade que eu não tive”, garantiu Alex.