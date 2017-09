Piranhas quer preservar nascente antes que crise hídrica assole município

08/09/2017, às 02h09

A Prefeitura de Piranhas quer preservar uma importante riqueza natural do município, que é o Córrego Sucuri, transformando-o em uma Área de Proteção Ambiental (APA). As unidades de conservação conciliam o interesse econômico de quem mora nas propriedades atingidas pelo Córrego e permite o uso consciente dos recursos naturais.

Essa ideia do desenvolvimento sustentável depende de aprovação para que a unidade seja criada. Em Piranhas uma audiência pública está marcada para o próximo dia 20 de setembro, a partir das 15 horas, no Auditório da Câmara de Vereadores.

Diga sim a criação da unidade que vai permitir o recebimento de um benefício exclusivo ao município de Piranhas por meio do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS-Ecológico. Os valores, que poderão superar a marca de R$ 1 milhão por ano, serão investidos na preservação e conservação do manancial dentro das propriedades privadas, como a implantação de cercas para as nascentes, mudas de plantas.

Com a ação, a população ganha quando os períodos de seca castigarem a região, já que a proteção vai permitir aumento do reservatório de água. Ganham também os proprietários onde o Córrego está, já que estes terão vantagens em financiamentos bancários para investirem em suas terras e ainda poderão conseguir renda extra através do turismo ecológico.

Preservar.

Para manter a saúde.

Para garantir o equilíbrio.

Porque o meio ambiente precisa de ajuda.

Porque a natureza nos fornece tudo.

Para termos um futuro.

Para continuarmos existindo.