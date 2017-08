Piranhas se prepara para festa de 64 anos de emancipação

Parceria vai permitir que a 9º edição do Rodeio Entre Amigos tenha a entrada franca durante os quatro dias de festa. Shows nacionais e rodeio são algumas das atrações

22/08/2017, às 11h08

Quatro dias de festa com programações variadas prometem agitar os piranhenses, na comemoração do 64º aniversário de emancipação política do município. Uma parceria entre a Prefeitura de Piranhas e Uinter Assis Produções garantiram entrada franca no já tradicional Rodeio Entre Amigos todas as noites.

A abertura será realizada na quarta-feira, 11 de outubro, com rodeio profissional e show com Fred e Humberto. 25 peões convidados prometem desafiar a boiada e levar emoção aos amantes do esporte.

Na quinta-feira (12), feriado nacional e dia das crianças, as atrações começam mais cedo com brinquedos, pipocas, algodão-doce, parque de diversões e muitas brincadeiras para alegrar os pequenos. A noite continua o rodeio e logo após, George Henrique e Rodrigo sobem ao palco.

Fred e Gustavo se apresentam na sexta-feira (13), véspera do feriado municipal. Ainda segundo os organizadores, todas as noites têm camarote vip após os shows.

No sábado (14) tem final do rodeio e show com Pedro Henrique e Fernando, para encerrar a festa.

A estrutura, em estilo americano, será montada no Parque de Exposição Agropecuária de Piranhas. “Teremos uma grande praça de alimentação, camarote vip, produção de arena todas as noites e a presença do locutor Furacão Goiano, Gilvan Rodrigues, para animar ainda mais a festa”, anunciou Unter Assis.