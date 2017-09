Piranhas recebe primeira parcela referente ao Goiás na Frente

Programa do Governo do Estado vai liberar um total de R$ 2 milhões que serão usados para recapeamento e pavimentação asfáltica. Primeiro repasse foi de R$ 225 mil. Benefício havia sido anunciado pelo vice-governador José Eliton em visita ao município no dia 11 de julho. Valor será completado por emenda do deputado Virmondes Cruvinel e contrapartida da Prefeitura

27/09/2017, às 11h09

A visita feita pelo vice-governador José Eliton e caravana Goiás na Frente ao município de Piranhas em 11 de julho rendeu resultados práticos esta semana. A promessa de liberar um total de R$ 2 milhões por meio do programa lançado pelo Governo Estadual começou a ser cumprida na última segunda-feira (25/09) com a liberação do primeiro cheque simbólico de R$ 225 mil. A entrega aconteceu no Auditório Mauro Borges do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia.

Para aumentar o investimento em pavimentação asfáltica, o município também vai receber uma emenda parlamentar do deputado estadual Virmondes Cruvinel no valor de R$ 250 mil. Os investimentos serão completados com R$ 282.144,57 mil de contrapartida da Prefeitura de Piranhas, totalizando R$ 2.532.144,57.

A primeira parcela liberada pelo Governo de Goiás já se encontra disponível aguardando a publicação no Diário Oficial para dar início ao processo licitatório. A partir da escolha da empresa, em aproximadamente 60 dias as obras devem começar. Assim que o edital de licitação for lançado, a administração vai informar os bairros e as ruas que receberão o benefício. As demais parcelas serão pagas conforme a execução das obras

A solenidade contou com a presença do governador Marconi Perillo, vice-governador José Eliton, deputado estadual Virmondes Cruvinel, prefeito Eric de Melo, superintendente da Secretaria Cidadã do Estado de Goiás, André Ariza e outras autoridades.⁠⁠⁠⁠