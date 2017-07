Piranhas mostra que com parceria, é possível melhorar a qualidade de vida da população

Reforma e ampliação da Creche Vovó Luíza envolveu poder público, privado e sociedade organizada. Capacidade de atendimento passou de 40 para 80 crianças

03/07/2017, às 08h07

Criado para estimular a solidariedade, o Dia do Cooperar, também conhecido por dia “C”, está em Piranhas. A data, comemorada no dia 1° de julho, apresenta para a sociedade o verdadeiro significado do cooperativismo. E foi exatamente esse ensinamento que ficou após a reinauguração da Creche Vovó Luíza, no Setor Morada Nova, no dia 1°.

Durante as oito semanas de obra, centenas de voluntários colocaram a mão na massa e ajudaram na reforma e ampliação do prédio que dobrou a capacidade de crianças atendidas, passando de 40 para 80. Três novas salas foram construídas graças ao envolvimento de servidores públicos, reeducandos, pais dos pequenos que estudam na Creche e comunidade em geral.

A concretização desse sonho se deu graças a uma iniciativa da Cooperativa Mista do Vale do Rio Piranhas (Comvapi) e de dezenas de parceiros como a Prefeitura Municipal de Piranhas, o Poder Judiciário, o Laticínio Centro Oeste, o Viveiro Primavera, a Gesso Lar e a Unidade Prisional de Piranhas (UPP).

Responsável pela maior parte do investimento financeiro, que custou cerca de R$ 45 mil, a Prefeitura de Piranhas colaborou também com a mão de obra de alguns servidores para realização da reforma e ampliação. Como cristão, o prefeito Eric de Melo agradeceu primeiro a Deus e fez referência à situação de desamor vivida no Brasil e no mundo. “Diante de tantas tragédias que temos visto, acho que essa ação de hoje é a maior expressão de amor ao próximo”, disse ao discursar.

O prefeito também destacou a união de tantas entidades e da comunidade para a concretização do projeto. “Eu como gestor digo que passamos por muito sofrimento com a falta de recursos no dia-a-dia, a grande demanda que tem e nem sempre conseguimos fazer tudo. Mas isso aqui é a expressão máxima que de forma voluntária, é possível”. Para Eric, a questão financeira não é a que mais pesa. “Às vezes nem tem questão de recursos, é o coração, o amor de ajudar o próximo e melhorar nossa cidade, nosso município, que na verdade contam”.

Eric de Melo ainda reconheceu o empenho da Comvapi. “Foi em tempo recorde. Jamais poderemos enumerar essa ajuda, esse trabalho que foi feito aqui. Sei que Deus não vai deixar de recompensá-los”, completou.

O presidente da Cooperativa, Ismael Mariano, iniciou suas palavras citando o trecho bíblico de Eclesiastes 4:9-12, que diz que “Melhor é serem dois do que um, porque têm melhor paga do seu trabalho”. Ele agradeceu a todos os parceiros e disse que a reforma e ampliação da Creche Vovó Luíza “superou todas expectativas” e as ações realizadas no Dia “C” nos dois anos anteriores pela Comvapi. “Vai trazer muitos benefícios para a nossa comunidade”.

O juiz da Comarca de Piranhas, Daniel Martins Fernandes, foi voluntário durante dois sábados e como representante do Judiciário no município pediu que quatro detentos fossem selecionados para colaborar na ação. O magistrado destacou a forma acolhedora como a população os recebeu. “Sem preconceitos, almoçamos todos juntos, cada um desempenhou a sua função e o resultado não poderia ser melhor”, avaliou.

Daniel Fernandes é paranaense e comparou as creches da cidade onde nasceu com a Creche Vovó Luiza. “A minha cidade é referência nacional em educação infantil e ao participar da reforma e ampliação durante esses dias, percebi que essa daqui (Vovó Luiza) é do padrão das de lá ou está acima, tanto em estrutura física quanto em estrutura humana. Aqui, nossas crianças estão seguras”, completou.

Feliz por ser a gestora da unidade, a diretora da creche, Grasiela Souza, disse que a ampliação do prédio representa “mais mães que podem trabalhar” e terão a certeza de que seus filhos estarão “seguros”.