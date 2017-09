Piranhas e Arenópolis assinam convênio na área de segurança pública

A partir de agora os municípios terão mais autonomia sobre as forças policiais, o que deve melhorar a sensação de segurança

13/09/2017, às 08h09

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás (SSP-GO) autorizou as Prefeituras de Piranhas e Arenópolis a repassarem materiais como produtos de higiene e limpeza, abastecimento exclusivo para as viaturas utilizadas na segurança pública, fazerem a manutenção dos pelotões, disponibilizarem zeladores para as unidades e remunerarem policiais militares em folga por serviços extras.

A partir do convênio entre o Estado e os municípios, assinado na tarde de segunda-feira (11/09) pelo comandante da 4ª Companhia Independente da Polícia Militar em Aragarças (CIPM), major Sandro e o comandante da Polícia Militar (PM) em Piranhas, tenente J. Pereira, a população das duas cidades ficarão mais seguras. “A partir do convênio, vamos intensificar a segurança da população e oferecer assistência e melhores condições de trabalho aos militares”, disse J. Pereira.

Ainda de acordo com o comandante J. Pereira, o mesmo modelo de parceria foi adotado por outros municípios goianos.

Para o prefeito de Piranhas, Eric de Melo, “o convênio servirá para auxiliar no trabalho dos policiais e por consequência o município ficará mais seguro”.

O prefeito de Arenópolis, Flávio Júnior, destacou a importância da parceria com órgão de segurança pública. “É de grande importância que o quadro da nossa realidade seja revertido. Segurança nunca é demais”, afirmou.