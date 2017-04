Piranhas alerta condutores com relação a acidentes de trânsito com animais

A ação faz parte de uma parceria entre a Prefeitura e o Comando de Policiamento Rodoviária para a Semana de Combate a Acidentes de Trânsito com Animais nas Rodovias Estaduais

26/04/2017, às 15h04

A Prefeitura Municipal de Piranhas em parceria com o Comando de Policiamento Rodoviário, realizou na manhã desta quarta-feira, 26, na Sede do Posto Policial Rodoviário em Piranhas, a continuação da 2ª Semana de Combate a Acidentes de Trânsito com Animais nas Rodovias Estaduais.

Na ocasião, uma peça teatral alertando sobre os ricos da presença de animais nas rodovias foi encenada pelo grupo de dança da Igreja Batista do município.

A equipe ainda distribuiu panfletos educativos abordando o tema da campanha para os condutores de veículos que transitaram pela rodovia no momento da dramatização.

No período da tarde, uma palestra foi ministrada pelo Comandante da 1ª Companhia do 2º Batalhão da Polícia Militar, Capitão Rubens de Oliveira Machado Júnior, no auditório do Sindicato Rural de Piranhas. “Animal solto na pista é crime e quem responde é o proprietário do animal que pode ser enquadrado no artigo 129 do Código Civil que é expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Se o animal está solto dentro do perímetro urbano, a responsabilidade é da Prefeitura”, alerta.⁠⁠⁠⁠