Piloto de avião interceptado com mais de 600 kg de cocaína informou à FAB plano de voo falso, diz delegado

Segundo Polícia Federal, ele alegou que receberia R$ 90 mil para transportar droga. Dupla foi presa no interior de Goiás e está na sede da PF em Goiânia

27/06/2017, às 16h06

O piloto da aeronave que foi interceptada com 634 kg de cocaína em Goiás, Apoena Índio do Brasil, disse à Polícia Federal (PF) que informou um plano de voo falso à Força Aérea Brasileira (FAB). Segundo o delegado responsável pelo caso, Bruno Gama, Apoena afirmou que criou uma trajetória para repassar às autoridades caso fosse abordado, como ocorreu.

“Ele [piloto] informou que repassou um plano de voo como se tivesse saído de uma fazenda no Mato Grosso, e que fosse a outra fazenda, mas na verdade, como ele mesmo alegou, seria um plano de voo falso. Ele não saiu daquela fazenda”, disse o delegado.

Inicialmente, a FAB afirmou que o piloto da aeronave disse ter decolado da fazenda Itamarati Norte, no Mato Grosso, arrendada para a empresa Amaggi, da família do ministro da Agricultura, Blairo Maggi. No entanto, após serem presos, o piloto e o copiloto, Fabiano Júnior da Silva, disseram à PF que saíram da Bolívia com destino a Jussara, no noroeste goiano, sem passar pela propriedade.

Após as declarações do delegado da PF, a FAB informou que seu posicionamento permanece o mesmo que foi publicado em seu site na tarde de segunda-feira (26). A nota informa que “a confirmação do local exato da decolagem fará parte da investigação conduzida pela autoridade policial”.

“A nossa detecção radar em toda a região do país, ela não consegue detectar aeronave no solo. Por isso que se faz uma interrogação do piloto. Se ele estiver utilizando o espaço aéreo brasileiro de acordo com as regras estabelecidas, logicamente que nós vamos saber que ele decolou de algum aeródromo”, disse o tenente Brigadeiro Gerson Machado, do comando de operações aeroespaciais da FAB.