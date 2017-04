PF apura apoio de lotéricas a fraudes no seguro-desemprego em Goiás e 3 estados

Delegado afirma que em uma loteria, mais de 1 mil benefícios tiveram a senha alterada. Operação prendeu 8 pessoas em Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e Pará

20/04/2017, às 08h04

A Polícia Federal investiga a participação de casas lotéricas em fraudes para sacar R$ 3 milhões em seguro-desemprego de terceiros, em Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso e Pará. Segundo a corporação, em apenas uma loteria de Goiânia foi feito o cadastro de senha em cerca de 1 mil unidades do cartão cidadão, sem o conhecimento dos titulares. Oito pessoas foram presas nesta quarta-feira (19) suspeitas de integrar uma quadrilha especializada no golpe.

De acordo com o delegado Luciano Dornelas Faipher, o grupo descobria, por meio de empresas que prestam serviço à Caixa Econômica Federal, quem tinha direito ao benefício e alterava, por meio da central de atendimento do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o endereço para entrega dos cartões. Com o documento em mãos, as senhas eram cadastradas nas unidades lotéricas e o saque era feito antes do beneficiário procurar o seguro.

“Para cadastrar a senha do novo cartão, eles utilizavam de dois modus operandi possíveis. O primeiro era o de confeccionar documentos falsos e identidades falsas no nome dos reais beneficiários. E o segundo, e mais comum, era contar com a participação das lotéricas. Nós tivemos um caso em Goiânia que só uma lotérica cadastrou a senha de mil cartões, ao preço de 30 reais por cartão”, afirmou o delegado.

O Sindicato dos Lotéricos do Estado de Goiás informou por telefone à TV Anhanguera que não tem conhecimento de estabelecimentos envolvidos na fraude. Disse ainda que qualquer suspeita pode ser comunicada para a Superintendência da Caixa Econômica, que faz o imediato bloqueio das contas.

Já a Caixa Econômica informou que tem colaborado com a Polícia Federal e com autoridades, repassando todas as informações solicitadas. O banco orienta os trabalhadores que podem ter sido vítimas a procurarem o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para que as providências sejam tomadas.

Operação

A Operação, denominada Stellio Natus, foi deflagrada nesta madrugada e cumpriu 16 mandados judiciais. Em Goiás, foram realizadas prisões em Goiânia, Anápolis e Caldas Novas. Também são realizadas diligências em Nova Lima (MG), São Félix do Araguaia (MT) e Redenção (PA).

Segundo o delegado, foi identificada a participação de servidores públicos, policiais e pessoas condenadas. Ele afirma que os envolvidos mudavam de cidade para que as fraudes não fossem identificadas.

Conforme o investigador, um apartamento em Caldas Novas, na região sul de Goiás, era utilizado como “sede” da organização e também como local para recebimento do cartão com endereço alterado.

“O novo cartão já era direcionado para um endereço, que eles já haviam pré alterado na base de dados do Ministério do Trabalho e Emprego. Nós conseguimos identificar a participação neste esquema engenhoso que envolvia servidores públicos, policiais, pessoas condenadas”, contou.

Em nota, o MTE informou que a operação deflagrada nesta quarta-feira foi feita a pedido do ministério. Disse ainda que “não há servidores da pasta envolvidos com as fraudes, mas sim funcionários terceirizados do Sistema Nacional de Emprego (Sine)”.

“A operação é a primeira na esfera criminal desde que o ministério implantou um sistema antifraude em dezembro passado, que identifica a emissão fraudulenta e pagamentos indevidos do benefício. O sistema já bloqueou mais de R$ 123 milhões em benefícios fraudados por grupos criminosos em todo o país”, diz o texto da nota.

Grupo suspeito de fraudes tinha como sede apartamento em Caldas Novas

Vítima

Adailton era servente de pedreiro e foi demitido sem justa-causa. Quando foi sacar o beneficio, em 2015, descobriu que outra pessoa havia sacado por ele. Na época, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) bloqueou 21 mil benefícios suspeitos de fraude.

Segundo informou a Superintendência Regional do Ministério do Trabalho e Emprego em Goiás informou à TV Anhanguera, quando fica comprovado que houve fraude, o trabalhador que foi vitima tem direito a receber o que foi desviado.

No entanto, Adailton afirma que não recebeu o benefício que teria sido desviado por golpistas. “Até hoje não recebi nada, tem mais de dois anos”, disse. Fonte: G1