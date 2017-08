Perigo: Feira em Piranhas vende carne e até farofa de tatu

Pesquisa da OMS aposta que o animal é "reservatório de inúmeras doenças, entre elas hanseníase, leishmaniose e doença de Chagas"

11/08/2017, às 17h08

Alô Vigilância Sanitária e Ibama!!! Tem gente comercializando carne de tatu e até farofa do animal na Feira do Agricultor Familiar de Piranhas. Segundo denúncia feita à essa reportagem, a venda estaria sendo feito com facilidade. A fonte, que pediu para não ser identificada, garante ter presenciado o fato e ainda foi convidado a participar do banquete! Ontem mesmo (11/08) a variedade fez parte do menu.

Vale lembrar que, além do crime ambiental, segundo pesquisa encomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), “o tatu é reservatório de inúmeras doenças, entre elas hanseníase, leishmaniose e doença de Chagas”. O risco não está somente em comer a carne do animal, mas também nos atos de caçar ou criar o bicho.