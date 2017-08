Peão que foi pisoteado por boi, na abertura da Expobom, recebe alta hospitalar

“É bom” o estado de saúde do peão. “Apenas sonolento, por causa da gravidade do acidente”, avaliou a médica Jamile Ribeiro, que acompanhou Claudeir Domingos no sábado (19/08), durante o plantão em Bom Jardim

20/08/2017, às 12h08

Claudeir Domingos Alves, 33 anos, recebeu alta hospitalar na manhã desse domingo (20/08). O peão foi pisoteado pelo boi Whatsapp na noite de quinta-feira (17), no rodeio de abertura da Exposição Agropecuária de Bom Jardim de Goiás (Expobom).

Segundo o médico plantonista que prestou os primeiros socorros, Domingos Pereira Leão, o estado de saúde do paciente era gravíssimo, com suspeita de traumatismo craneano. O cowboy foi encaminhado para o Pronto Socorro Municipal de Barra do Garças, onde passou por exames e ficou internado até sexta-feira (18), quando retornou ao Hospital Municipal Santa Clara, em Bom Jardim.

Segundo a médica Jamile Ribeiro, que estava de plantão no Hospital Santa Clara no sábado (19) e acompanho Claudeir Domingos, “é bom” o estado de saúde do peão. “Apenas sonolento”, por causa da gravidade do acidente.