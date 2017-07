Parque das Águas Quentes de Barra do Garças volta funcionar normalmente com as piscinas reformadas

Considerado um dos lugares mais bonitos de Mato Grosso, o balneário de Barra do Garças oferece preços populares de R$ 5,00 na entrada proporcionando lazer para todo mundo

21/07/2017, às 09h07

Após um período com funcionamento parcial, o parque das Águas Quentes de Barra do Garças voltou atender aos banhistas com todas as piscinas a disposição. O parque é um dos pontos turísticos mais visitados do interior de Mato Grosso e estava em manutenção para oferecer mais qualidade aos visitantes.

Apesar de concluída há alguns dias, foi necessário esperar a reforma ‘curar’ para evitar que a água quente volte a danificar a estrutura. As piscinas foram cheias nesta quarta-feira (19) e estão liberadas. No período de reforma funcionaram o rio Preguiça, piscina semiolímpica, toboáguas, rampa náutica e a piscina infantil.

Durante a temporada de férias o Parque Municipal das Águas Quentes está aberto todos os dias de 08h as 21h e a entrada custa apenas R$ 5,00.

Fonte: Araguaia Notícias