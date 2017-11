Parceria vai garantir água potável a assentados de Arenópolis

Poços artesianos serão perfurados e uma mini estação de tratamento será construída. "Com certeza em poucos meses estaremos inaugurando", disse o prefeito Flávio Júnior

14/11/2017, às 17h11

Um convênio assinado entre a Prefeitura de Arenópolis e o Governo de Goiás vai garantir que assentados do município tenham água tratada em suas residências. As reuniões e os estudos técnicos da empresa responsável pela implantação do Sistema Coletivo de Abastecimento de Água começaram no último dia 2, com representantes das famílias beneficiárias.

Na prática a água chegará até as residências a partir da construção de uma estrutura com várias etapas que se inicia com a perfuração de poços artesianos. Quando a água for encontrada ela passará pela captação, adução, tratamento, reservação e distribuição para as torneiras.

Os recursos são do Programa Água para Todos, do Governo Federal, coordenado pelo governo estadual, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O coordenador social Flávio Quintino explicou que “a contrapartida dos beneficiários é a participação nos curso e oficinas que serão ministrados para entenderem como funciona o sistema e aprenderem a usar a água de forma racional”.

Segundo Quintino, não há como ter acesso ao benefício sem que haja o devido preparo. “O programa vai alcançar todos os moradores do assentamento Eli Euclénio e do povoado do Caiapó, sem nenhum custo, apenas o da participação, mas é preciso que haja o engajamento de todas as famílias”, explicou.

O prefeito Flávio Júnior falou da importância da água tratada para os moradores das comunidades beneficiárias. “Estamos acompanhando de perto as dificuldades dessas pessoas, por isso decidimos buscar esse benefício. Graças a Deus e às parcerias esse programa já é uma realidade em nosso município. A empresa que vai implantar todo o sistema já está trabalhando. Com certeza em poucos meses estaremos inaugurando”, previu Flávio Júnior.