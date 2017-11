Parceria realiza mais de 750 atendimentos em Arenópolis

Ação desenvolvida pela Prefeitura, Senar, Faeg e Ifag realizou serviços médicos e de cidadania

01/11/2017, às 19h11

Mais de 780 pessoas passaram pela Unidade Básica de Saúde Maria Divina Monteiro nesta terça-feira (31/10), em Arenópolis, em busca do atendimento médico e cidadania realizado por meio da parceria entre a Prefeitura Municipal, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Goiás (SENAR/GO), Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg) e Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás (Ifag).

A ação ofereceu aos moradores de Arenópolis e região atendimento médico em especialidades como clínica geral, pediatria, ginecologia, odontologia e cardiologia. Realização de exames preventivos como PSA, Papanicolau, teste rápido de HIV e sífilis, triagem, além de corte de cabelo e orientações nutricionais e previdenciárias também estavam disponíveis.

Segundo o presidente da Faeg e do Conselho Administrativo do SENAR/GO, José Mário Schreiner, “ações como esta são de grande importância para a população. A intenção é levar estas ações ao maior número de pessoas”.

Para o prefeito Flávio Júnior, “a união e o trabalho em equipe fez com que as expectativas fossem alcançadas. O evento foi um sucesso e com certeza buscaremos fazer mais vezes e ainda melhor”.

A decoração do espaço onde foi realizado o evento ficou por conta da primeira-dama Daiany Donato e da equipe do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), que deram um toque especial no local para receber a população.

Para o ferroviário aposentado Antônio Gomes dos Santos, 67 anos, que mora na zona rural de Arenópolis há 15 anos, a iniciativa de levar atendimento médico só contribui com a melhor qualidade de vida da população. “O atendimento é bom, a iniciativa de realizar um movimento desse foi melhor ainda. É necessário cuidar da saúde e poder contar com um lugar que faz isso de graça e com qualidade só mostra que se preocupam com nosso bem estar”, disse o ex-ferroviário.

Niracy Rodrigues de Oliveira, 47, participou da ação e aproveitou para receber orientações nutricionais e elogiou o atendimento do profissional. “Está de parabéns, muito atencioso e me ajudou bastante. Vou seguir todas as dicas direitinho”, disse a diarista.

O Senhor Manoel Alves Machado, 66 anos, chegou à UBS com problemas cardíacos, hipertensão e diabetes e pôde ser atendido por um cardiologista que o avaliou, prescreveu exames e medicamentos. Manoel aproveitou para realizar exames preventivos como PSA. “Esse médico é muito bom, já me deu os remédios que precisava e agora vou fazer os exames que ele me passou. Essa atitude de organizar uma ação assim só ajuda a gente”, destacou.

Segundo o balanço feito pela equipe da Faeg/Senar, 396 pessoas realizaram a pré inscrição no Sindicato Rural antecipadamente, mas o número chegou a 783 na hora do atendimento de saúde e cidadania.

Com sorriso no rosto, o Senhor Valdenir Lopes, 56, disse que em 40 anos que mora em Arenópolis não tem registro em sua memória de que outro evento como este tenha acontecido. “Não me lembro de ver algo assim por aqui, a organização e o atendimento estão de parabéns e quem dera tivesse isso pelo menos mais umas dez vezes”, disse.

Maria Luciê dos Santos, 49, não perdeu a oportunidade e junto com a filha levou os dois netinhos para serem consultados pelo pediatra. “Estávamos precisando de atendimentos assim. A parceria que o prefeito fez com o pessoal é excelente e o atendimento está ótimo”, destacou a dona de casa.

O evento contou com a presença do deputado estadual Virmondes Cruvinel, prefeito Flávio Júnior Vilela, primeira-dama Daiany Donato, vice-prefeito Ovacir Vilela, presidente da Faeg e do Conselho Administrativo do SENAR/GO, José Mário Schreiner, vereadores, presidente do Sindicato Rural de Arenópolis, Vanderlan Alves e presidente do Sindicato Rural de Piranhas, Dermisson Ferreira.