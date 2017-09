Parceria permite o uso de tecnologias no Distrito de Campos Verdes

Comunidade conta com internet gratuita e sinal emitido da torre de telefonia celular

29/09/2017, às 19h09

Moradores do Distrito de Campos Verdes, localizado a 45 km de Arenópolis, agora podem usar com facilidade o telefone celular e ter acesso gratuito à internet Wi-Fi.

O uso dessas tecnologias só foi possível graças a um projeto de parceria. Prefeitura Municipal de Arenópolis, vereador Valdeir Alves e comunidade de Campos Verdes juntos.

A realização de uma festa no povoado, em abril deste ano, com o intuito de ajudar na arrecadação do valor da torre de telefonia celular teve papel fundamental. O investimento foi de aproximadamente R$ 12.500.

Durante a festa foi arrecadado R$ 10 mil e para completar o valor a Prefeitura Municipal contribuiu com o restante do dinheiro, o que permitiu a compra do equipamento que emite o sinal para os aparelhos celulares até dois quilômetros da torre.

Desde janeiro a população camposverdense pode usar de forma gratuita a internet Wi-Fi e agora é paga pelo vereador Valdeir.

O aparelho roteador foi instalado na Praça Honorato de Sousa e oferece comodidade aos moradores que precisam utilizar a tecnologia da internet.

Para Jorge Evangelista, popularmente conhecido como Jorge do Boteco, a implantação dos aparelhos facilitou a vida das pessoas que moram e que passam pelo Distrito. “Hoje podemos levar o celular no bolso para qualquer lugar e não somos mais reféns dos fios da antena”, disse.

Ainda de acordo com Jorge, “a iniciativa do vereador Valdeir em liberar o uso da internet beneficiou também os vendedores e turistas que passam pela cidade e podem ter acesso livre ao sinal do Wi-Fi”.

Juliano Barbosa, 29 anos, mora com a família em uma fazenda no entorno de Campos Verdes e também fazem uso do sinal emitido da torre de telefonia celular e da internet gratuita. “Essa atitude em conjunto ajudou a comunidade. Moro na fazenda e posso levar meu celular comigo sem ficar sem sinal, além de poder usar o Wi-Fi sem pagar por ele, sempre que vamos à cidade”, destacou.