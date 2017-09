Parceria em Bom Jardim permite compra de Van para a saúde

Veículo foi adquirido graças a união entre deputado estadual Paulo Cézar Martins e Prefeitura. Emenda parlamentar foi de R$ 97 mil e contrapartida foi de R$ 43 mil

06/09/2017, às 10h09

Uma Van 0 km de 16 lugares foi entregue à população bonjardinense pelo deputado estadual Paulo César Martins e prefeito de Bom Jardim de Goiás, Odair do Odélio. O veículo será usado no transporte de pacientes que precisarem de um tratamento fora do município. A Van chegou no último sábado (02/09) e já está pronta para ser usada.

O veículo foi adquirido por R$ 140 mil, sendo que R$ 97 mil por meio da emenda parlamentar do deputado estadual e R$ 43 mil de contrapartida da Prefeitura.