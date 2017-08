Parabéns à doce e forte Maíza

Jovem que completa 25 anos de idade e faz parte da equipe do Jornal O+Positivo tem como marcas perseverança e dedicação

08/08/2017, às 17h08

Desde cedo a menina Maíza Oliveira Santos sabe o significado da palavra trabalho. Sua vontade de vencer faz dela uma guerreira com apenas 25 anos de idade, completados nessa terça-feira, dia 8 de agosto.

A jovem nasceu no município de Arenópolis, mas há seis anos vive na vizinha Piranhas.

Maíza estuda, trabalha duro e ainda consegue tempo para ajudar o companheiro e as amigas. Nas horas vagas a jovem tem disposição para andar de bicicleta e fazer laços coloridos que encantam as mamães ao deixarem as meninas ainda mais delicadas.

Aos 25 anos, Maíza é caseira, valoriza a família e os amigos e é funcionária dedicada do Jornal O+Positivo, colaborando de forma fundamental para que a notícia chegue até você, leitor, de forma rápida e confiável.

Você já venceu, Maíza! Parabéns de toda a equipe do Jornal O+Positivo.