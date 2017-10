Parabéns Baliza!

Aniversário de 81 anos de emancipação política e conquistas do município! Cidade verde, que surgiu da riqueza do garimpo, em busca das pedras preciosas

27/10/2017, às 11h10

Além de desfrutar as riquezas do Rio Araguaia os moradores de Baliza, 439 km de Goiânia, vivem um estilo de vida tipicamente interiorano, sem as pressões dos grandes centros. A cidade que completa 81 anos hoje (27/10) tem apenas 3.714 habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Mas é um dos municípios goianos com maior número de belezas naturais.

Povo humilde, acolhedor, de hábitos simples, acostumados a viver do garimpo e da pesca, atividades responsáveis pelo surgimento do Povoado em 1924. O nome Baliza veio em decorrência da existência de uma pedra, de 5 metros de altura, no meio do Rio Araguaia, que banha a região.

Nos anos 20 e 30 do século passado, auge do garimpo na região, mais de 2000 quilates de pedras preciosas foram retiradas das principais frentes de extração. Loca da Ponta da Serra, João Velho, Pacu, Praia Rica, Deixado, Lua, Carreira Comprida, Pedra do Zé Dias, Pedra da Baliza, Poço dos Alemães foram alguns dos pontos mais disputados pelos garimpeiros.

As principais famílias que vivem no município e desfrutam de suas belezas são os Almeida, Andrade, Araújo, Assis, Aviz, Ayres, Arbués, Batista, Barbosa, Barroso, Bezerra, Bilego, Bosaipo, Brito, Caetano, Campos, Cardoso, Carmo, Carvalho, Castro, Cláudio, Conceição, Côrtes, Costa, Coutinho, Cruzeiro, Damasceno, Da Silva, Dias, Domingos, Duarte, Durães, Duques, Evangelista, Frades, Feitosa, Félix, Fernandes, Figueredo, Fortaleza, Freitas, Gomes, Gonçalves, Iarocheski, Itacarambi, Jacarandá, Jacobson, Junqueira, Jesus, Laborão, Leite, Liberato, Lima, Lisboa, Lopes, Lourenço, Luz, Macedo, Machado, Magalhães, Martins, Marques, Matos, Mendonça, Melo, Miranda, Montalvão, Moraes, Moreira, Naves, Nery, Neves, Nunes, Oliveira, Paiva, Parreira, Paraguassú, Paula, Pereira, Pinheiro, Porto, Rezende, Régis, Reis, Ribeiro, Roberto, Rocha, Rodrigues, Rohden, Rosa, Sá, Saggin, Santana, Santos, Segurado, Silva, Siqueira, Soares, Sousa, Souza, Tapity, Tavares, Torres, Timo, Trindade, Valadão, Vasconcelos, Vanderley, Varjão, Veloso, Viana, Vicente, Vieira, Vilela, Xavier, Zanão, Zaratine… Parabéns!