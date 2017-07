Parabéns Ana Luísa

11/07/2017, às 09h07

Ela completou apenas um aninho de vida, mas sabe conquistar as pessoas que dela se aproxima. A pequena tagarela já anda por todo lado, gosta de brincar de bola e adora assistir futebol!

Ana Luíza Pereira da Silva fez aniversário no dia 27 de junho, mas a comemoração foi no dia 8 de julho, com decoração e menu de festa junina. Os pais Sebastião Junior e Jannaina Pereira eram, só felicidade, diante da beleza exuberante da filha, que esbanjava simpatia aos convidados.