Pai e filho morrem em acidente na BR 158

O choque aconteceu na manhã desse sábado (9), no trevo que dá acesso a Bom Jardim de Goiás. O outro filho do motorista que ocupava o veículo foi encaminhado em estado grave ao Pronto Socorro de Barra do Garças. A Polícia está no local aguardando o IML

09/09/2017, às 11h09

Um homem ainda não identificado e o seu filho que era transportado na cadeirinha, morreram na manhã desse sábado (09/09), após o veículo da família ser colhido por uma carreta, na BR-158, no trevo que dá acesso a Bom Jardim de Goiás. Segundo a Polícia Militar (PM) o acidente aconteceu por volta das 10h.

O terceiro ocupante do carro, que de acordo com a Polícia também é filho do motorista, foi encaminhado em “estado grave” ao pronto socorro de Barra do Garças.

Com o impacto a cadeirinha que levava a criança foi arremessada para fora do veículo. “Segundo informações preliminares o motorista foi fazer o trevo e não avistou a carreta, quando sofreu o acidente”, informou o cabo Portilho.

A PM faz a segurança do local e aguarda o Instituto Médico legal (IML) para fazer a perícia e a remoção dos corpos.

Mais informações e a identificação dos ocupantes a qualquer momento.