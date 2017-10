Paciente que recebeu primeiro transplante de coração pelo SUS em Goiás se recupera um mês após cirurgia

19/10/2017, às 08h10

O paciente lembra que teve uma infecção no coração e foi para a capital goiana, onde moram a mãe e o irmão dele, para se tratar. “Vim para Goiânia e piorou a situação. Fui para um Cais e vim encaminhado para a Santa Casa. Recebi a notícia de que o que poderia resolver seria um transplante de coração. Graças a Deus deu certo”, contou.

Conforme o hospital, o administrador foi internado na unidade em maio deste ano, quando foi diagnosticado com miocardite grave. O coração foi doado por um goiano que morreu no Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). A operação feita no dia 18 de setembro durou quase três horas e teve a participação de 19 profissionais.