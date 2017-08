Polícia registra tentativa de furto de veículo em Piranhas

Crime aconteceu por volta das 19h30 desse sábado, no Setor Sudoeste, quando a família chegava a residência

20/08/2017, às 02h08

Nilssimar Gomes de Sousa Xavier, 29 anos, chegava a sua residência, por volta das 19h30 desse sábado (19), no Setor Sudoeste, em Piranhas, quando sofreu a tentativa de furto de seu veículo.

De acordo com a ocorrência da Polícia Militar (PM) “a vítima desceu para abrir o portão”, juntamente com a mulher e a filha, “quando percebeu que o autor chegou, ligou o veículo e arrancou para sair”. “Nesse momento o Nilssimar correu e segurou o autor, tirando-o do veículo. Em seguida o imobilizou, com a ajuda de terceiros e chamou a Polícia, que o prendeu em flagrante delito pelo crime de tentativa de furto”.

Jair Gomes de Souza Junior, 33, foi conduzido ao presídio local, pelo sargento César e cabo Jean, onde permanece a disposição da justiça.