OVG prorroga inscrições no Programa Bolsa Universitária; veja como fazer

Estudantes devem fazer cadastro no site da OVG até domingo (27). Serão beneficiados 10 mil estudantes matriculados em faculdades particulares

24/08/2017, às 08h08

As inscrições para o Programa Bolsa Universitária foram prorrogadas para até o próximo domingo (27). Para se inscrever o estudante deve preencher um formulário no site da OVG, salvar e imprimir o comprovante de inscrição. A partir do dia 5 de setembro o órgão divulgará no portal o dia da entrevista dos candidatos pré-selecionados.

De acordo com a Organização das Voluntárias de Goiás, até a última terça-feira (22) mais de 17 mil inscrições já haviam sido feitas. Ao todo, serão distribuídas 9 mil bolsas parciais e 1 mil integrais para estudantes matriculados em instituições de ensino superior privadas ou em fundações municipais que cobram mensalidade, situadas em todo o Estado de Goiás e credenciadas do programa.

De acordo com a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), a seleção será feita com base em critérios socioeconômicos e considera o desempenho acadêmico como requisito para definir o valor do benefício no decorrer do semestre letivo.

Os universitários com renda bruta de até seis salários mínimos se encaixam nos requisitos da bolsa parcial, já o benefício integral contempla os estudantes com renda familiar de até três salários mínimos.

A OVG alerta estudantes aos requisitos no edital e a relação de documentos que serão exigidos no dia da entrevista. O universitário pode ficar sujeito a desclassificação do programa se não se enquadrar nas exigências.

Ainda segundo a OVG, os universitários que for contemplados terão de cumprir horas de contrapartida de acordo com o valor da bolsa adquirida. Veja abaixo:

96h para bolsas com valor até R$ 300

128h para bolsas com valor até R$ 400

160h para bolsas com valor superior a R$ 400

No último dia 8 de agosto, foram incluídos 10 mil alunos no programa. Só neste ano, foram inscritos mais 14 mil estudantes beneficiários, totalizando 180 mil estudantes que já foram contemplados com o programa desde a sua criação, em 1999. O programa do Governo tem 75 instituições cadastradas e beneficia estudantes de 224 municípios do estado.

Entrevistas Segundo a OVG, as entrevistas aos candidatos às bolsas terão início no dia 11 de setembro, tanto em Goiânia como no interior. Os estudantes convocados deverão apresentar a documentação exigida no edital, além do formulário de inscrição impresso, uma foto 3×4, cópias e originais dos documentos pessoais e apenas cópia dos documentos do grupo familiar. A instituição destaque que o não comparecimento do candidato gera a desclassificação automática do processo seletivo. Bolsa Universitária Inscrições: de 11 a 27 de agosto no site da OVG

Informações: 0800 629413 | (62) 3201-9472 | (62) 3201-9453 | (62) 3201-9459 Fonte: G1 Goiás