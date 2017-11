Ouro Verde é campeão municipal de futebol amador 2017

Depois do empate no tempo normal o Atlético Piranhense perdeu nos pênaltis e ficou mais uma vez com o vice-campeonato

12/11/2017, às 12h11

Em partida disputada na tarde desse sábado (11/11), no Estádio Serra Negra, em Piranhas, a equipe Ouro Verde venceu o Atlético Piranhense e levantou o troféu de Campeão Municipal de Futebol Amador 2017. O jogo terminou em zero a zero no tempo normal e o título foi decidido nos tiros livres diretos. Mais Mais e Tita (Atlético) bateram para fora e Ronaldo Marques (Ouro Verde) fez o gol da vitória. Final Ouro Verde 4 X 3 Atlético Piranhense.

Seis equipes disputaram o Campeonato Municipal de Futebol Amador 2017, organizado pela Prefeitura de Piranhas, que começou no dia 23 de setembro. Santa Luzia e União caíram na primeira fase. Peões e Castro’s Farma que foram eliminados nas semifinais deveriam disputar o terceiro lugar, mas o time da Castro’s Farma não compareceu.

Os troféus e a premiação em dinheiro foram entregues aos três melhores classificados logo após o encerramento da partida.