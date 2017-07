Com auditório da câmara lotado Odair do Odélio e José Eliton assinam pacto para Bom Jardim

Os recursos do programa Goiás na Frente são da ordem de R$ 1,8 milhão para conclusão da obra de reforma do Lago do Buritis (iniciada em 2014) e recapeamento e pavimentação asfáltica de vias urbanas

12/07/2017, às 15h07

Em Bom Jardim de Goiás, o coordenador do Programa Goiás na Frente, vice-governador José Eliton, foi recebido pelo prefeito Odair do Odélio, na Câmara Municipal, onde assinaram convênio no valor de R$ 1,8 milhão para obras de pavimentação e recapeamento (R$ 1 milhão) e para a conclusão das obras do Lago dos Buritis (aditivo de R$ 800 mil).

A reforma do Lago dos Buritis, principal espaço de lazer do bonjardinense, foi iniciada em 2014 com previsão de entrega para os próximos meses, mas se arrasta até hoje

Durante a cerimônia, o prefeito Odair ressaltou que os recursos do Goiás na Frente “vão fazer a diferença para a nossa gestão, no momento em que as receitas estão caindo e que, com recursos próprios, os municípios não conseguem fazer nada”.

“Nosso município enfrenta muitas dificuldades, mas nós temos procurado parcerias com os governos federal, estadual e com os deputados. Não estamos olhando para questão partidária, nosso objetivo é atender da melhor forma os anseios da nossa comunidade. Tenho certeza que com trabalho sério e o compromisso de todos vamos conseguir”, concluiu o executivo bonjardinense.

O vice-governador lembrou que, nessa agenda de trabalho, o governo entrega benefícios e que as questões partidárias ficam de fora. “Estamos irmanados no intuito de construir uma cidade melhor, um estado melhor”, disse.