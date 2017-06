Nova técnica aplica vacina da gripe com microagulhas que se dissolvem na pele

29/06/2017, às 08h06

Pesquisadores apresentaram nesta terça-feira (27) uma nova maneira de imunização contra a gripe. No lugar de uma única aplicação com uma agulha intramuscular, a dose da vacina poderá ser dada por meio de um com um adesivo com outras microgaulhas que se dissolvem na pele. Os resultados foram publicados na revista “The Lancet”.

O estudo foi financiado pelos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos (NIH, em inglês), em parceria com Instituto de Tecnologia da Georgia e a Universidade Emory. O método promete ser uma alternativa à aplicação dolorida de agulhas e seringas e, com o avanço das pesquisas, poderia eliminar o desconforto das injeções e a necessidade de ir até uma clínica para receber uma dose.

“Este adesivo com agulhas indolores e dissolúveis pode transformar a forma como somos vacinados”, disse Roderic I. Pettigrew, diretor do Instituto Nacional de Imagem Biomécia e Bioengenharia. “Uma característica particularmente atraente é que este adesivo de vacinação pode ser entregue pelo correio e ser usado pelo próprio paciente. Além disso, a tecnologia poderá ser desenvolvida para outras vacinas no futuro”.

De acordo com os pesquisadores, o produto tem 100 microagulhas solúveis na água, o suficiente para penetrar na pele. “A pele é um órgão de vigilância imunológica”, disse Mark R. Prausnitz, que colaborou com o projeto. “Ela é nossa interface para o mundo exterior, por isso está bem equipada para detectar um patógeno e montar uma resposta imune”, completou.

Os testes com produto envolveram 100 pacientes adultos, divididos em quatro grupos: vacinação com o adesivo de microagulhas administrado por um profissional de saúde; vacinação com o adesivo auto-administrado; vacinação com uma injeção intramuscular administrada por um profissional de saúde; placebo aplicado com microagulhas na pele, com a ajuda de um profissional de saúde.

Os pesquisadores usaram para a pesquisa uma vacina contra a gripe referente à temporada de 2014/2015 e descobriram que a vacinação feita com adesivo é segura, sem consequências graves — alguns pacientes tiveram reações locais na pele, onde estavam as microagulhas, descritas como “vermelhidão fraca e irritação suave”, com uma duração de dois a três dias.