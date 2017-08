Ex-vereador de Arenópolis é eternizado ao dar nome a antiga Feira Coberta

Projeto de lei aprovado na Câmara alterou o nome do espaço para Salão de Eventos Everaldo Barbosa de Sousa

09/08/2017, às 07h08

A Câmara Municipal de Arenópolis aprovou por unanimidade o Projeto de Lei que altera o nome da Feira Coberta do município, localizada na Praça Inácio de Melo. O espaço passa a se chamar, a partir da aprovação, Salão de Eventos Everaldo Barbosa de Sousa.

A mudança do nome foi proposta pelo presidente da Câmara, vereador Jader Alves, por meio do Projeto de Lei 071/2017, que homenageia o saudoso vereador Everaldo.

Everaldo Barbosa foi eleito parlamentar do município por dois mandatos. Em 2010, em seu segundo mandato, foi nomeado presidente da Câmara. Um acidente acontecido em 2012 tirou a vida do homem público aos 42 anos de idade.

Emocionado, o vereador Jader justificou a escolha do nome de Everaldo. “Um dia ele ocupou a cadeira da presidência assim como eu, era uma pessoa amiga e muito contribui como cidadão. Me sinto honrado em prestar essa homenagem ao Everaldo junto com os demais vereadores” afirmou.

Na ocasião, a esposa de Everaldo, Advânia Moreira, agradeceu ao legislativo pela homenagem. “Eu não poderia deixar de agradecer a cada um. Para nossa família, esse momento é de grande satisfação e alegria”, disse.

O prefeito Flávio Júnior parabenizou os vereadores pela a iniciativa. “ Foi uma belíssima iniciativa, fiz questão de estar presente para prestigiar esse grande momento. O homenageado sempre prestou favores que ajudaram no desenvolvimento social do local”, afirmou.⁠⁠⁠⁠