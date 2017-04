Nigeriano é preso suspeito de aliciar boliviana para transporte de cocaína na barriga em Jataí

21/04/2017, às 08h04

Um nigeriano de 65 anos foi preso suspeito de aliciar uma boliviana, de 35, a carregar 2 kg de cocaína envolvidos na barriga, em um ônibus de viagem na BR-364, em Jataí, na região sudoeste de Goiás. Um vídeo feito pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) mostra o momento em a droga, que estava colada ao corpo da mulher com fita adesiva, é retirada por uma policial.

A prisão aconteceu nesta manhã em um posto policial da PRF, no momento em que o veículo foi parado para participar de uma mini palestra educativa sobre trânsito. Segundo a corporação, a mulher entrou em contradição ao ser entrevistada e, ao ser revistada por uma policial, teve a droga encontrada na barriga.

Conforme informou a assessoria de comunicação da PRF, o ônibus saiu de Cáceres, no Mato Grosso, e ia para São Paulo. Segundo nota divulgada pela corporação, a mulher confessou que pegou a droga em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, e resolveu fazer o transporte da droga por estar passando por dificuldades financeiras.

De acordo com a mulher, o nigeriano ofereceu R$ 1 mil pelo transporte e, para garantir que a droga chegaria na capital paulista, monitorava a mulher no mesmo ônibus.

Durante a revista, no mesmo ônibus a PRF prendeu uma jovem de 28 anos que transportava um quilo de cocaína dentro da mala, que estava no bagageiro do veículo. Ela relatou à polícia que o entorpecente foi adquirido em Várzea Grande (MT) e seria levado para Cacilândia (MS). Ela também foi presa por tráfico de drogas e levadas para a PF.